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На Таганае задержали любителей запрещенных здесь гонок на снегоходах

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На Таганае задержали любителей запрещенных здесь гонок на снегоходах

На территории национального парка «Таганай» (Челябинская область) задержали нарушителей на снегоходах, отправившихся в поездку по заповедной территории прямиком из экстрим-клуба.

В данный клуб уже направлено письмо-предупреждение с напоминанием о том, что передвигаться по национальному парку можно только пешком, о чем необходимо рассказывать своим клиентам.

Несколько заездов по «тайным тропам» в районе Юрмы сотрудники отдела охраны «Таганая» выявили с квадрокоптера. На всех этих точках установлены фотоловушки, которые не только зафиксируют факт въезда, но и в режиме онлайн передадут информацию оперативной группе.

«Размер штрафа за заезд на территорию национального парка - от трех до четырех тысяч рублей. Но всех задержанных за такое нарушение мы предупреждаем о том, что намерены применять весь комплекс мер, вплоть до изъятия снегохода. Кроме штрафа нарушители будут обязаны возместить нанесённый природным комплексам ущерб: любители гонок ломают ветки и повреждают почвенный покров», - отметил заместитель «Таганая» по охране Павел Юмин.

Как напоминают в пресс-службе нацпарка, стоянку и движение механизированных транспортных средств по территории «Таганая» запрещает федеральный закон. Запрет действует здесь с первого ноября 2014-го года.

Всего в феврале текущего года государственные инспекторы службы охраны парка составили пять протоколов.