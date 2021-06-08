На трассе Челябинск-Курган закрыли движение из-за обрушившегося надземного перехода

На дороге из Челябинска в Курган на трассе Р-254 временно закрыли движение. В районе села Введенское грузовой автомобиль обрушил надземный пешеходный переход, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Причиной стало ДТП с грузовой машиной. Кузов автомобиля поднялся при проезде под модульным пешеходным переходом. Из-за чего сооружение рухнуло на проезжую часть. Пострадавших нет.

«Дорожные службы ликвидируют последствия аварии, на месте работают два крана. Движение обеспечено по обочине», - сказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области ограничили движение возле Южноуральска и Миасса.

С седьмого июня по 15 сентября ввели реверсивное движение на трассе А-310 Челябинск-Троицк-граница с республикой Казахстан. С четвертого июня и по 10 октября ввели ограничение движения на 1777 километре федеральной трассы М-5 «Урал».