На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель

В Челябинской области на трассе М-5 сегодня, 24 февраля, в 20 часов 15 минут в ДТП погиб водитель иномарки «Форд Фокус» - молодой человек 1999 года рождения.

Смертельная авария произошла на 1722 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Златоуста. По предварительным данным, водитель легковушки при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу (на этом участке данный маневр запрещен), где совершил столкновение с грузовиком «Вольво», за рулем которого находился водитель 1960 года рождения.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят проверку», - сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Движение на данном участке трассы осуществляется в полном объеме.