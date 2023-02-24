24.02.2023
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
24.02.2023
Турнир «Za Самбо» собрал в Челябинске более 400 спортсменов разных возрастов
24.02.2023
В Копейске из ТРК «Слава» эвакуировались триста человек
24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
На трассе М-5 на территории Златоуста погиб молодой водитель
Парень на легковушке вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком
21.02.2023
В Троицком районе ВАЗ врезался в «ДАФ» на встречке, водитель легковушки погиб
21.02.2023
В Челябинской области во время снегопада получил смертельные травмы водитель легковушки
04.02.2023
В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице
03.02.2023
На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023