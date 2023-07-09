09.07.2023
В Пластовском районе на время проведения ралли «Шелковый путь» закрыли движение транспорта
09.07.2023
На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода
09.07.2023
Заброшенный пустырь в поселке АМЗ превратился в сквер с цветниками и газонами
09.07.2023
Челябинцам предлагают решить, какие деревья нужны городу
09.07.2023
В Челябинске ужесточили проверки работоспособности кондиционеров
08.07.2023
В Челябинске временно изменил маршрут автобус №21с
На трассе М-5 в Чебаркульском районе «Инфинити» насмерть сбила пешехода
07.07.2023
В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте
05.07.2023
В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице
24.06.2023
В Еткульском районе произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими
10.06.2023
В Сосновском районе водитель «БМВ» насмерть сбил велосипедиста
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023