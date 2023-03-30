На трассе Орск-Челябинск обрушился мост, водителей просят отказаться от поездок

На трассе Орск-Челябинск в Оренбургской области произошло частичное обрушение моста, южноуральцев просят воздержаться от поездок.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинской области, в связи с потерей несущей способности конструкций моста с 14 часов 29 марта было закрыто движение по мосту через реку Джуса, расположенном на 69 километре автодороги Орск - Шильда - граница Челябинской области.

ГИБДД региона просит всех водителей отказаться от поездок в данном направление или использовать пути объезда:

- поселок Новоорск - село Караганка - село Карабутак – поселок Адамовка - поселок Теренсай;

- поселок Новоорск - село Караганка - село Карабутак - поселок Адамовка - поселок Шильда;

- город Орск - поселок Домбаровский - город Ясный - село Комарово - поселок Адамовка - поселок Теренсай;

- город Орск - город Гай - село Новониколаевка - село Акъяр (республика Башкортостан).