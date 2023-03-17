На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

В Каслинском районе (Челябинская область) вечером 16 марта водитель «Лады Приоры» насмерть сбил пешехода.

Трагедия произошла в девятом часу вечера на 23-м километре автодороги Тюбук-Кыштым. Парень 2001 года рождения за рулем отечественного авто совершил наезд на мужчину, шедшего по правому краю проезжей части в попутном направлении. Пешеход был одет в темное, на его одежде не было светоотражающих элементов.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. На вид погибшему 40-45 лет, его личность пока не установлена.

Полиция проводит по факту ДТП проверку, устанавливает все обстоятельства аварии.