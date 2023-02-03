На трассе в Сосновском районе опрокинулся грузовик, водитель погиб

На трассе в Сосновском районе (Челябинская область) сегодня, третьего февраля, в половину третьего ночи в ДТП погиб водитель грузовика.

Сначала «Вольво» с полуприцепом – при не установленных пока обстоятельствах – столкнулся с ехавшим впереди в этом же направлении автомобилем «Шевроле Нива», а затем съехал в правый кювет и опрокинулся.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель грузовика погиб на месте происшествия. Его личность устанавливается.

За рулем «Нивы» находился мужчина 1976 года рождения, он, к счастью, не пострадал, а вот его легковушка оказалась сильно помята.

По факту смертельного ДТП стражи порядка проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Отметим, авария произошла на 49-м километре автодороги «Подъезд к городу Екатеринбургу».

Автомобилисты в соцсетях предполагают, что водитель грузовика мог заснуть за рулем.