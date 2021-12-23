23.12.2021
Челябинский зоопарк создает новогоднее настроение для живых символов 2022 года
23.12.2021
В Челябинской области запустили «Эру» холодной стерилизации
23.12.2021
На Увильдах найден мертвым рыбак
23.12.2021
«Мужики не танцуют стриптиз»: в новогодние каникулы южноуральцев приглашают на «убойную» комедию
23.12.2021
ВТБ: перед Новым годом челябинцы на 40% увеличили траты в кафе и ресторанах
22.12.2021
В воскресенье состоится онлайн-марафон «Время чудес»
На Увильдах найден мертвым рыбак
20.10.2021
Компания Теле2 заявила, что при возведении вышки в охранной зоне Увильдов, деревья не вырубались
06.08.2021
На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
14.04.2021
Увильды проверили на доступность
09.04.2021
На озере Увильды, несмотря на все запреты, продолжают строить понтоны и заборы
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021