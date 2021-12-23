На Увильдах найден мертвым рыбак

Помощь спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы (Челябинская область) потребовалась для эвакуации 64-летнего мужчины, погибшего во время рыбалки на озере Увильды.



Погибшего мужчину обнаружил знакомый, заглянув утром в палатку, поставленную в километре от берега. Рыбак сидел в кресле рядом со включенной газовой горелкой и пустым газовым баллоном.



Спасатели собрали личные вещи, транспортировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.



«На озере Увильды, как и на большинстве водоёмов Южного Урала, каждый день много рыбаков. Кто-то приходит на день. Приезжие издалека предпочитают выходить на лед с ночевкой, на несколько дней. Ставят палатку, бурят лунки», - добавили спасатели.

Чтобы избежать трагедии на рыбалке спасатели советуют не злоупотреблять согревающими напитками, не оставлять без присмотра газовые обогреватели, ни в коем случае не ложиться спать с включенными газовыми приборами.