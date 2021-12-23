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На Увильдах найден мертвым рыбак

Помощь спасателей Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы (Челябинская область) потребовалась для эвакуации  64-летнего мужчины, погибшего во время рыбалки на озере Увильды.

Погибшего мужчину обнаружил знакомый, заглянув утром в палатку, поставленную в километре от берега. Рыбак сидел в кресле рядом со включенной газовой горелкой и пустым газовым баллоном.

Спасатели собрали личные вещи, транспортировали погибшего на берег и передали сотрудникам полиции.

«На озере Увильды, как и на большинстве водоёмов Южного Урала,  каждый день много рыбаков. Кто-то приходит на день. Приезжие издалека предпочитают выходить на лед с ночевкой, на несколько дней. Ставят палатку, бурят лунки», - добавили спасатели.

Чтобы избежать трагедии на рыбалке спасатели советуют не злоупотреблять согревающими напитками, не оставлять без присмотра газовые обогреватели, ни в коем случае не ложиться спать с включенными газовыми приборами.

Увильды
Поисково-спасательная служба
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23.12.2021

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В Собрании депутатов Миасского округа (Челябинская область) обсуждается проект по монетизации объ
23.12.2021

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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель

20.12.2021 16:11

Челябинца, провалившегося под лед, спасти не удалось

20.12.2021 15:58

Команда УралГУФК отличилась на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике

20.12.2021 15:50

Личность подростка, гулявшего с оружием в Челябинске, установлена

20.12.2021 15:45

В Челябинске покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в главной роли