На Увильдах пропал рыбак

Спасатели кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области ведут поиски мужчины, пропавшего во время рыбалки на озере Увильды.



О мужчине, проживающем в одном из домиков СНТ «Ветеран-2» и не вернувшемся вечером с традиционной рыбалки, сообщил в полицию сосед по даче. Прибывшим на место происшествия спасателям очевидец указал направление, в котором обычно мужчина уплывал на рыбалку.



«Поисковые работы дежурная смена начала одновременно и по берегу небольшого озера, называемого местными «Садок», и в указанном направлении по воде. Старенькая деревянная лодка с пробоиной в дне обнаружена затопленной на глубине около полутора метров. На воде, в месте предполагаемого происшествия, найдены личные вещи пропавшего и рыболовное снаряжение», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Сегодня судьба рыбака, 51-летнего жителя Карабаша, остается неизвестной. Спасатели Кыштымского отряда продолжают поисковые работы и значительно расширили район поисков