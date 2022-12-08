На железнодорожном вокзале Челябинска задержан пассажир с сюрикеном

На железнодорожном вокзале Челябинска сотрудники транспортной полиции задержали молодого пассажира с сюрикеном. Холодное оружие, которое в Японии считается скрытым, конфисковано.

Холодное оружие было обнаружено при проверке пассажира на рамке интроскопа, в рюкзаке.

«Сотрудники транспортной полиции изъяли данный предмет и направили на экспертизу. По заключению экспертов, представленный на исследование образец является сюрикеном, который изготовлен промышленным способом и относится к холодному оружию», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Сюрикен - японское скрытое оружие, которое использовалось в качестве скрытого кинжала (в виде звездочек, игл, гвоздей, ножей, монет и так далее).

Парень рассказал полицейским, что сюрикен он нашел этим летом в одном из городских парков.

По факту обнаружения сюрикена в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте в отношении челябинца составлен административный протокол по статье 20.10 КоАП РФ - «Незаконное изготовление, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию»». Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей с конфискацией холодного оружия.