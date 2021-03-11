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Начальник отдела полиции по Каслинскому району задержан

В Челябинской области задержан начальник ОМВД России по Каслинскому району Роман Войщев. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Войщев водворен в изолятор временного содержания.

Уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Злоупотреблении должностными полномочиями», расследуют следственные органы СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, полицейский выплачивал премии сотрудникам отдела полиции. Часть средств подчиненные затем ему возвращали. За указанный период подозреваемому передали более ста тысяч рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», четвертого марта руководство отдела МВД по Каслинскому району было отстранено от работы. Вместе с Романом Войщевым в коррупции подозревают и его заместителя Андрея Коренькова.

Будет ли возбуждено уголовное дело в отношении Коренькова, пока неизвестно.