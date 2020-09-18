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Нацпарк «Таганай» из-за обильных дождей остался без переправ

Происшествия
Сегодня, 12:11
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Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) из-за обильных дождей остался без двух переправ: Горбатый мост через реку Большая Тесьма и мост у Киалимского кордона смыло водой.

Сотрудники нацпарка просят туристов учитывать чрезвычайные обстоятельства и прокладывать свой маршрут только по Нижней тропе.

Как сообщает телеграм-канал «Таганай ньюс», однажды мост через Тесьму уже страдал от стихии.

«В июле 2014-го в время мощного циклона деревянное сооружение, до того выдержавшее не один бурный весенний паводок, также смыло. Тогда вода в реке поднялась почти на полметра. Мост восстановили, однако сентябрьские ливни 2020-го стали для сооружения роковыми», - рассказали в нацпарке.

В конце сентября на месте Горбатого моста начнётся сооружение новой переправы. Её конструкции будут усилены – специально для подобных экстремальных условий.

Фото с сайта нацпарка

 

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