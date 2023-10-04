04.10.2023
УФСБ перекрыло в Челябинской области каналы сбыта героина и мефедрона
04.10.2023
Михаил Скоков встретился с выпускниками вузов системы МВД
04.10.2023
В Челябинске пройдет концерт инклюзивного творчества
04.10.2023
В Троицке хозяин спал, пока гости его обворовывали
04.10.2023
Перекал печи в бане привел к пожару в частном доме Копейска, вся семья спаслась
04.10.2023
На Таганае снова зацвела брусника
НАТО или НЛО? Челябинцы гадают, что случилось во дворе на Куйбышева
16.08.2023
Спецборт доставил в Москву 16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
15.08.2023
Число погибших от взрыва на заправке в Махачкале выросло до 27, пострадавших - 102
15.08.2023
Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 12, пострадавших – до 50 человек
15.08.2023
В автосервисе на трассе у Махачкалы произошел взрыв, огонь перекинулся на АЗС
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023