НАТО или НЛО? Челябинцы гадают, что случилось во дворе на Куйбышева

Челябинцы бурно и не без свойственного им, жителям сурового промышленного гиганта, юмора обсуждают в соцсетях странное происшествие: вечером третьего октября в городе хорошо бабахнуло и появились клубы дыма. Звук был эффектный и громкий – на него дружно отреагировали «завывшие» автомобили.

В соцсетях сообщается, что дело было на северо-западе, во дворе дома на улице Куйбышева. Случившееся зафиксировала «Интерсвязь», видео выложили городские паблики, в их числе - «Наш Челябинск», «ЧП/ДТП Челябинск», а участники городских сообществ сейчас гадают, что же это было.

Теории, выдвигаемые участниками обсуждений, - самые разные, одна другой ярче. И не все они скучные, как предположение о петарде - например, о «Корсаре 5000». Есть версии куда интереснее, вот некоторые из них:

«Отопление дают»;

«НАТО виновато»;

«Инопланетяне, сто пудов»;

«Кто-то, похоже, автозапуск нажал».

При этом в ГУ МЧС России по Челябинской области отметили, что никаких сообщений по данному адресу (улица Куйбышева, 88) не поступало.