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Недобросовестный подрядчик из Челябинска оставил малышей без детской площадки

Происшествия
Сегодня, 16:29
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Автор: 
Инна Шемаева

Жители поселка Мисяш (Чебаркуль, Челябинская область) пожаловались прокурору Челябинской области Виталию Лопину на то, что в течение двух лет безрезультатно пытаются добиться от местных чиновников оборудования детской площадки.

В администрации Чебаркуля тем временем заявили, что их вины тут нет. Это все действия недобросовестного подрядчика из Челябинска.

Виталий Лопин узнал о проблеме в ходе рабочей поездки в Чебаркуль.

«Установлено, что в отношении администрации Чебаркуля было возбуждено дело по статье 5.59 КоАП Российской Федерации «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Чубук.

В администрации Чебаркуля пояснили, что в 2019 году был отыгран конкурс на поставку малых архитектурных форм и оборудование детской игровой площадки. Его выиграла компания ООО Алмаз» из Челябинска. Сумма контракта составила 1,8 миллиона рублей. Обязательства фирмой выполнены не были. Администрация подала на недобросовестного подрядчика заявление в суд. Контракт с фирмой из Челябинска расторгнут.

Денежные средства на возведение игровой площадки заложены в бюджет Чебаркуля на 2021-й год.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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