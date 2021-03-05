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Несовершеннолетних детей погибшего отца-одиночки в Златоусте усыновит старшая сестра

Семье погибшего работника ООО «Уральская сталелитейная компания» (Златоуст, Челябинская область), который один воспитывал семерых детей, будет оказана материальная помощь. Двоих несовершеннолетних детей усыновит старшая сестра.

Сегодня, пятого марта, по поручению губернатора Алексея Текслера в Златоуст к семье, потерявшей отца и кормильца, ездила министр социальных отношений Ирина Буторина.

Глава минсоца обсудила вопросы поддержки семьи и оказания помощи министр Ирина Буторина обсудила с мэром Златоуста Максимом Пекарским, заместителем главы по соцвопросам Натальей Широковой и начальником управления социальной защиты Ириной Брейкиной.

По словам министра, в многодетной семье семеро детей. Несколько лет назад умерла мама и отец поднимал детей в одиночку. «Семья благополучная, очень дружная, сплоченная, друг друга поддерживают», - рассказала по итогам поездки Ирина Буторина.

По словам министра, на сегодня в семье двое несовершеннолетних детей 12 и 16 лет. «Принято решение о том, что мальчиков возьмет под опеку старшая сестра», - отметила Ирина Буторина после общения с родственниками.

Также в случае согласия родственников с детьми будет работать психолог. «Мы понимаем, насколько в трудной ситуации оказалась семья. Потребуется время, чтобы пережить трагедию. Мы готовы направить квалифицированных психологов, если это потребуется», – добавила Ирина Буторина.

По согласованию с губернатором Алексеем Текслером семья получит материальную помощь. Министр заверила, что также будут оформлены все положенные для семьи пособия.

Напомним, пятого марта произошел взрыв газового оборудования в цехе ООО «Уральская сталелитейная компания», в результате которого погиб многодетный отец-одиночка. Следственный комитет начал проверку по факту смерти рабочего.