В Златоусте в цехе при взрыве газового оборудования погиб многодетный отец

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Текслер распорядился помочь семье погибшего отца-одиночки, воспитывавшего шестерых детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил искренние соболезнования семье погибшего работника ООО «Уральская сталелитейная компания», который один воспитывал шестерых детей.

«Приношу искренние соболезнования близким погибшего сегодня сотрудника златоустовского предприятия. Трагическая случайность, причину которой еще предстоит расследовать, оборвала жизнь отца шестерых детей», - говорится в официальном сообщении.

Алексей Текслер заверил, что власти окажут материальную помощь семье погибшего. «Не оставим без внимания дальнейшую судьбу детей», - подчеркнул глава региона.

В настоящий момент в Златоуст по поручению губернатора отправилась министр социальных отношений Ирина Буторина. «Поддерживаем с ней оперативную связь, будем помогать, ребят не бросим», - пообещал Алексей Текслер.

Глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский также распорядился оказать помощь семье погибшего

Напомним, пятого марта 2021 года в Златоусте в результате взрыва на литейном производстве ООО «Уральская сталелитейная компания» погиб одинокий отец 1966 года рождения, который воспитывал шестерых детей. Четверо из их – взрослые, двое – несовершеннолетние 16 и 13 лет.