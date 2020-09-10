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Облсуд оставил челябинского эколога-юриста Владимира Казанцева под домашним арестом

Происшествия
Сегодня, 12:19
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинский областной суд сегодня, десятого сентября, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого Владимира Казанцева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда южноуральской столицы от 28 августа 2020 года.

Данным судебным актом челябинскому юристу-экологу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 26 октября этого года.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, сторона защиты просила его отменить и избрать в отношении Казанцева более мягкую меру пресечения: залог или подписку о невыезде.

Напомним, органами предварительного следствия Казанцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ.

Ему вменяется то, что, оказывая юридические услуги, он ввел в заблуждение обратившегося к нему гражданина.

В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что под предлогом передачи неустановленным должностным лицам судебной системы (якобы с целью оказания влияния на ход судебного процесса) Владимир Казанцев получил от клиента 500 тысяч рублей. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили еще один аналогичный эпизод.

Постановление суда вступило в законную силу.

Завтра, 11 сентября, в Челябинске должно состояться очередное судебное заседание по горно-обогатительному комбинату «Томинский», на которое вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу (как заявляют активисты движения «Стоп ГОК», она была проведена халтурно и есть неопровержимые доказательства того, что подпись по крайней мере одного эксперта была поставлена иным лицом).

Владимир Казанцев должен был выступить на заседании в качестве истца, но так как был отправлен под домашний арест, принять участие в процессе юрист-эколог не сможет.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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