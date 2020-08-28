Суд отправил челябинского юриста-эколога Владимира Казанцева под домашний арест

В Центральном районе Челябинска сегодня, 28 августа, была избрана мера пресечения в отношении юриста-эколога Владимира Казанцева, в отношении которого возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Он пробудет под домашним арестом два месяца.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» адвокат Владимира Казанцева Андрей Лепехин, заседания суда проходило в закрытом режиме - без журналистов и общественности. Поддержать челябинского юриста, который выступал в судах по экологическим спорам (в частности, по строительству Томинского ГОКА), пришли около 50-ти человек.

Напомним, в отношении Владимира Казанцева возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью часть третьей статьи 159, а также статьей 30 части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Ему вменяется то, что, оказывая юридические услуги, он ввел в заблуждение обратившегося к нему гражданина. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что под предлогом передачи неустановленным должностным лицам судебной системы (якобы с целью оказания влияния на ход судебного процесса) Владимир Казанцев получил от клиента 500 тысяч рублей. В ходе дальнейших мероприятий полицейские установили еще один аналогичный эпизод.

Однако соратники Казанцева предположили, что основная задача - «закрыть» юриста, не допустив его участия в судебном процессе по Томинскому ГОКу.

Заседание по делу горно-обогатительного комбината «Томинский» должно состояться 11-го сентября. На него вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу. По их данным, Владимир Казанцев поставил под сомнение подпись одного из экспертов.