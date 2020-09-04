Совет при президенте РФ по правам человека рассмотрит обращение активистов Стоп ГОКа

Постоянная комиссия по экологическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в ближайшее время рассмотрит обращение общественного движения «Стоп ГОК» (Челябинская область).

Письмо на имя председателя Совета, советника главы государства Валерия Фадеева и члена Совета, председателя постоянной комиссии по экологическим правам Сергея Цыпленкова направила активистка общественного движения «Стоп ГОК», химик-технолог с большим стажем Надежда Вертяховская.

В обращении говорится о текущей ситуации с разработкой Томинского месторождения, строительством Томинского ГОК, сливе отходов обогащения в Коркинский разрез (побывавшие на карьере члены СПЧ назвали его «филиалом ада») и продолжающихся нарушениях природоохранного законодательства.

Надежда Вертяховская обращает внимание членов Совета на вопиющий, по мнению экологов-общественников, факт – халтурно проведенную судебную экспертизу, за которую пришлось отдать 800 тысяч рублей (деньги собирали жители).

«11 сентября 2020 года должно состояться очередное судебное заседание, на которое вызваны эксперты, проводившие судебную экспертизу, - говорится в письме. - Истцом представлены неопровержимые доказательства, что по крайней мере подпись одного эксперта поставлена иным лицом». Но в конце августа в отношении юриста-эколога Владимира Казанцева, выступающего истцом по иску, возбуждено уголовное дело. Он отправлен под домашний арест и не сможет принять участие в заседаниях.

Активисты считают, что дело в отношении истца сфабриковано, чтобы оказать на него давление.

Активисты просят инициировать заседание СПЧ по вопросу защиты прав граждан Челябинской области на благоприятную окружающую среду, пригласив для участия руководителей Минприроды России, Росприродназора, ВА Водных ресурсов, Роснедра, губернатора и правительство Челябинской области, экспертов и специалистов, представленных ЧРОЭО.

Активисты также просят Совет направить в Челябинский областной суд ходатайство о замене домашнего ареста Владимира Казанцева на подписку об ограничении действий в рамках расследуемого выдвинутого против него обвинения.

Экологи надеются, что руководитель Совета Валерий Фадеев проинформирует президента о допускаемых нарушениях при реализации проекта Томинского ГОКа.

Валерий Фадеев сообщил Надежде Вертяховской, что к ним поступают обращения от жителей Челябинской области о внесенных серьезных изменениях в проект Томинского ГОКа, предусматривающих забор воды из реки Миасс для нужд комбината. «В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, такое изменение проекта требует проведение новой государственной экологической экспертизы федерального уровня», - говорится в ответе Фадеева. Он заверяет, что в ближайшее время этот вопрос будет проработан Постоянной комиссией по экологическим правам Совета. По результатам ее проведения обращения будут направлены в контролирующие органы.