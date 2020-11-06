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Обвиняемую в убийстве семимесячного сына челябинку не выпустили из СИЗО

Происшествия
Сегодня, 13:58
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске прокурор отстоял законность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве своего семимесячного сына. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте для 24-летней челябинки.

Напомним, мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца была избрана в отношении молодой горожанки постановлением Калининского районного суда Челябинска.

Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие у обвиняемой намерений воспрепятствовать производству по делу и на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, Челябинский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Напомним, тело убитого ими младенца (смерть мальчика наступила в результате множественных ударов по голове) его мать и ее 29-летний сожитель сбросили в реку Миасс, решив таким образом скрыть смерть малыша. После этого девушка заявила, что на нее напал неизвестный, ударил по голове и похитил ребенка.

Тело малыша было найдено 23-го октября, его достали из водоема в районе улицы Университетской набережной.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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