25.05.2021
Прокуратура взяла на контроль информацию о падении ребенка в колодец возле ЮУрГУ
25.05.2021
В Магнитогорске 42% детей отдохнут организованно
25.05.2021
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
25.05.2021
В Челябинской области вынесли приговор женщине, «заказавшей» экс-супруга
25.05.2021
В Челябинске из окна четвертого этажа выпал ребенок
25.05.2021
ВТБ запустил образовательный кредит
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске
24.05.2021
В Магнитогорске водитель мусоровоза вывалил горящие отходы на дорогу
20.05.2021
В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
20.05.2021
Жители Челябинска заметили огромный черный столб дыма
20.05.2021
В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021