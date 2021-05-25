Огнеборцы ликвидируют крупный пожар в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область), в коттеджном поселке «Нежный» загорелось административное здание. По предварительным данным, пострадавших нет.

В эти минуты в Магнитогорске завершается тушение административного здания.

«Горела кровля на площади 600 квадратных метров, пострадала отделка стен. Открытое горение ликвидировано. Подразделения МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара «1 БИС» из-за большой горючей загрузки и порывистого ветра», - сообщили в МЧС.

В тушении было задействовано шесть автоцистерн. Информация уточняется.