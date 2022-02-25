Огнеборцы потушили крупный пожар в деревне Даутово с помощью озерной воды

В деревне Даутово (Верхнеуфалейский городской округ, Челябинская область) огнеборцы потушили крупный пожар водой из проруби на озере Иткуль, прорубленной в 400 метрах от места возгорания.

Ночью 25 февраля на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении жилого дома, расположенного по улице Тукаева. К месту вызова были направлены силы и средства 42-й пожарно-спасательной части, добровольной пожарной команды «Иткуль» и пятой специальной пожарно-спасательной части специального управления №7.

К моменту прибытия пожарных один дом уже полностью сгорел. Соседний дом был охвачен пламенем, также горели надворные постройки и автомобиль марки ВАЗ-2105. Общая площадь пожара составляла двести квадратных метров. На месте работало три звена газодымозащитной службы. На тушение возгорания было подано четыре ручных пожарных ствола РСК-50. Об этом сообщили в восьмой пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Челябинской области.

Как отмечают пожарные, огонь уничтожил первый загоревшийся дом и надворные постройки на его территории, а также надворные постройки, автомобиль и легковой прицеп второго дома. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования.