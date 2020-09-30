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Парней из Челябинска будут судить за покупку фальшивок в Интернете и их сбыт

Происшествия
Сегодня, 16:55
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В Челябинске закончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Челябинска в возрасте от 20 лет до 21 года, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 168 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».

Из материалов уголовного дела следует, что молодые люди нашли в сети Интернет сайт, на котором было объявление о продаже поддельных денег  номиналом в пять тысяч рублей. Парни оформили заказ и купили 17 фальшивок.

«После получения товара в одном из офисов курьерской службы, злоумышленники принялись разменивать фальшивые банкноты в розничных и сетевых магазинах», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД региона совместно с коллегами из областного УФСБ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд Тракторозаводского района.

 

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