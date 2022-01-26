Пенсионерка из Челябинска хотела заработать на инвестициях и лишилась миллиона рублей

71-летняя челябинка, доверившись мошенникам, лишилась свыше одного миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Челябинка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником брокерской компании и предложил инвестировать деньги для получения прибыли. Женщина согласилась, однако необходимых средств у нее не было, поэтому в течение четырех месяцев с сентября по декабрь 2021 года она оформила кредиты в различных банках на общую сумму свыше одного миллиона рублей и перевела их на счета, указанные мошенником.

«Через некоторое время, не дождавшись прибыли с вложенных денег и их возврата, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Стоит отметить, что потерпевшая знала о различного рода мошенничествах, но думала, что с ней такого не произойдет», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности. Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше сделку отменить или обратиться за консультацией к специалисту. Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев, не сообщайте пароли от своих банковских карт и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит в том числе, и от принятых вами решений.