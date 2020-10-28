Пенсионерка из Златоуста ночью сбрасывала с балкона свертки с деньгами аферистам
В Златоусте (Челябинская область) 72-летняя пенсионерка, поверив мошенникам, что ее дочь совершила смертельное ДТП, в половине пятого утра скидывала с балкона деньги аферистам. Она отдала им почти сто тысяч рублей.
Полицейские Златоуста разыскивают мошенников, которые обманули 72-летнюю бабушку. Они убедили ее, что ее дочь виновата в аварии, а чтобы избежать наказания, нужно заплатить. Пенсионерка поверила и скинула с балкона в половине пятого утра им 93 тысячи рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество». Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и привлечения к уголовной ответственности», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.
Полицейские просят всех, кто владеет какой-либо информацией по данному факту сообщить в дежурную часть 8(3513) 65-32-91, конфиденциальность гарантируется.
Аналогичный случай был в прошлом году в Коркино. Мошенники, выдавая себя за «жертву» и сговорчивого «следователя», ловко «разводили» на деньги челябинских пенсионеров. Один из мужчин ближе к ночи звонил потенциальной жертве, представлялся внуком или сыном и жалостливым голосом говорил, что насмерть сбил человека. После этого в игру вступал добрый и сговорчивый «следователь», который говорил, что, используя свои связи в правоохранительных органах, он поможет «замять» дело.
Жертвы мошенников также сами выбрасывали свертки с деньгами с балкона. Их задержали полицейские Челябинска.
Полиция напоминает о необходимости проявлять бдительность и соблюдать некоторые правила личной безопасности. Не следует отдавать деньги незнакомым людям, если вам звонят от имени сына, внука или другого родственника и просят деньги для решения различных проблем. В таких случаях необходимо дозвониться до человека, от лица которого вам позвонили, чтобы перепроверить информацию. Мошенники используют психологическое давление, однако не следует поддаваться панике.
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