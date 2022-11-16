Первая жертва холодов

15 ноября 34-летний житель Челябинска замерз по дороге из Долгодеревенского в областной центр. Сегодня он был найден мертвым в Каштакском бору.

К диспетчерам единой дежурно-диспетчерской службы 112 обратились с просьбой о помощи родители 34-летнего жителя Челябинска после того, как сын по телефону рассказал, что смотрит за взлетом-посадкой самолетов, но очень замёрз и не чувствует ног.

«Хотя у мужчины был с собой телефон, на звонки он не ответил, а точное местонахождение оставалось неизвестным. Спасатели знали только приблизительный маршрут – мужчина вечером пешком пошел от села Долгодеревенское в Челябинск», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Этот участок протяженностью около 20-ти километров обследовали спасатели. Вечером, 15 ноября, удалось обнаружить первые следы пострадавшего. Сегодня днем в Кашатакском бору замершее тело мужчины было обнаружено кинологом с собакой.