Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО

Челябинский областной суд сегодня, шестого июля, оставил бывшего советника главы южноуральской столицы Петра Конарева под стражей, отклонив ходатайство стороны защиты об изменении обвиняемому меры пресечения.

Защита Конарева просила облсуд заменить ее подопечному содержание под стражей на домашний арест, однако потерпела поражение – в СИЗО обвиняемый пробудет до 27 августа 2023 года.

Как отмечают в прокуратуре Челябинской области, Конарев обвиняется в 44 эпизодах получения взяток по пунктам «а, в» части пятой, части шестой статьи 290 УК РФ.

В надзорном ведомстве напомнили, что в период 2019-2021 годов должностные лица МКУ «Городская среда», действуя в составе организованной группы под руководством Петра Конарева, получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска.

Отметим, Конарев уже не раз пытался покинуть стены СИЗО (в том числе в мае, в апреле), но безрезультатно.

Силовики задержали его в сентябре 2022 года, в день города. В следственный изолятор отправили по решению суда десятого сентября.

Советником главы Челябинска на тот момент Петр Конарев не являлся более года – контракт с ним был расторгнут в мае 2021-го.

Что касается должностных лиц «Городской среды», начиная с экс-директора муниципального предприятия Александра Грезева, его бывших заместителей Сергея Любимова и Вадима Левченко, то они тоже заключены под стражу и тоже безуспешно пытаются смягчить себе меру пресечения.