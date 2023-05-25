Экс-советник Котовой останется под стражей

Сегодня, 25 мая, Тракторозаводский районный суд Челябинска по ходатайству следственного органа СУ СК продлил меру пресечения в виде заключения под стражей соучастнику по делу руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву. Обвинение предъявлено в 44 эпизодах получения взяток.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест и продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 27 августа 2023 года. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, в 2019-2021 годах Петр Конарев совместно с должностными лицами МКУ «Городская среда» получил через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска.

Напомним, силовики задержали Петра Конарева в сентябре прошлого года, в день города. Десятого сентября его отправили в СИЗО, откуда он пытался выйти несколько раз, но безуспешно.

Советником главы Челябинска на тот момент он не являлся более года – контракт с ним был расторгнут в мае 2021-го.