Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей

Тракторозаводский районный суд Челябинска сегодня, 24 апреля, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей соучастнику руководителей МКУ «Городская среда», бывшему советнику главы Челябинска Петру Конареву, обвиняемому в девяти эпизодах получения взяток.

Ходатайство следователя СУ СКР по Челябинской области о продлении срока ареста 56-летнему обвиняемому по пунктам «а, в» части пятой и части шестой статьи 290 УК РФ Конареву - до 27 мая текущего года - поддержала прокуратура.

По версии следствия, в 2019-2021 годах Петр Конарев совместно с должностными лицами МКУ «Городская среда» получили через посредников взятки за непринятие мер по выявлению и демонтажу нестационарных торговых объектов, незаконно размещенных на территории Челябинска.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, сам Конарев и сторона защиты просили суд заменить его пребывание в следственном изоляторе на домашний арест.

Напомним, силовики задержали Петра Конарева в сентябре прошлого года, в день города. Десятого сентября его отправили в СИЗО, откуда он пытался выйти несколько раз, но безуспешно.

Советником главы Челябинска на тот момент он не являлся более года – контракт с ним был расторгнут в мае 2021-го.