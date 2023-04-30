По факту гибели рабочего в Челябинске возбуждено уголовное дело

В Челябинске по факту гибели рабочего промышленного предприятия в Калининском районе возбуждено уголовное дело по части второй статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает следственное управление СКР по Челябинской области, тело погибшего было обнаружено днем 25 апреля. Следственные органы провели доследственную проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела.

По данным следствия, возможной причиной несчастного случая и смерти рабочего стал обрыв ненадлежащим образом закрепленной тяжелой конструкции.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств преступления.

«В ходе расследования уголовного дела следователь СК в обязательном порядке установит причины и обстоятельства, способствовавшие его совершению», - отметили в СУ СКР по Челябинской области.