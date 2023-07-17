По факту наезда на туристку на берегу Увильдов возбуждено уголовное дело

По факту наезда на 30-летнюю туристку из соседнего региона на берегу озера Увильды в Челябинской области возбуждено уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как отмечают в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, 16 июля около трех часов ночи на берегу Увильдов со стороны СНТ «Рипус 3» на территории Кыштыма жительница Свердловской области получила множественные травмы в результате наезда неуправляемого автомобиля «Шевроле Ланос».

Предварительно установлено, что наезд произошел в результате неосторожных действий владельца машины, который, находясь в состоянии опьянения, хотел достать ключи из замка зажигания, повернул не в ту сторону и допустил движение машины, стоявшей на передаче.

Уголовное дело по данному факту в отношении 25-летнего жителя Свердловской области возбудили следственные органы МО МВД России «Кыштымский». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ход расследования контролирует прокуратура Кыштыма.