По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка

В Ленинском районе Челябинска с кровли жилого дома на Барбюса, 1 рядом с маленьким мальчиком, стоявшим у подъезда и ждавшим маму, упала снежная глыба.

Случившееся попало на видео и было размещено в соцсетях и средствах массовой информации. Публикациями по этой теме заинтересовались в СУ СКР по Челябинской области, где отметили, что «несмотря на обращения матери ребенка о необходимости уборки снега управляющая компания бездействует».

По факту произошедшего следственные органы СК России незамедлительно организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства сложившейся ситуации, дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания и прилегающей к нему территории. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - отметили в региональном следственном управлении СКР.

Свою проверку по факту случившегося проводит и прокуратура Челябинской области. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-центре надзорного ведомства региона.