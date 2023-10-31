31.10.2023
Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
31.10.2023
В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
31.10.2023
В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
31.10.2023
На улице Богдана Хмельницкого в Челябинске ограничили движение
31.10.2023
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
31.10.2023
В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения
По факту падения снежной глыбы на малыша в Челябинске начата доследственная проверка
04.10.2023
По фактам получения травм детьми в Челябинской области СК проводит проверки
16.09.2023
СК проводит проверку по сообщению о загрязнении пруда в Верхнем Уфалее
12.09.2023
Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения школьника в Челябинской области
08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023