30.03.2023
Челябинский зоопарк ярко и с пользой отметит День птиц
30.03.2023
Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским
30.03.2023
Участники боевых действий могут посещать Челябинский зоопарк бесплатно
30.03.2023
В Красноармейском районе полицейский спас подростка из реки
30.03.2023
Как Владимир Винокур дал старт «звездной живописи»
30.03.2023
Во втором полугодии 2022 года челябинцы предпочитали слушать «Авторадио»
Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским
В отношении распустившего кулаки пассажира возбуждено уголовное дело
08.11.2022
Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки
08.11.2022
Мужчина, вытолкнувший девочку из маршрутки, стал фигурантом уголовного дела
21.10.2022
В Челябинской области мигрантам запретили работать водителями автобусов и такси
02.04.2022
Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами
Текслер доложил президенту о готовности к опережающему финансированию и внес предложение
30.03.2023
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023