Побивший водителя маршрутки челябинец сам сдался полицейским

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении пассажира, который 28 марта этого года на остановке «Сад Победы» в Тракторозаводском районе побил водителя маршрутки.

Телесные повреждения водителю пассажир нанес в ходе возникшего конфликта. Сообщение об инциденте в маршрутном такси было зарегистрировано в райотделе полиции.

После проведенной проверки полицейские приняли решение о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Интересно, что подозреваемый – ранее судимый челябинец 1976 года рождения – сам пришел в районный отдел полиции, увидев новости о своем конфликте с водителем маршрутки в СМИ.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу Челябинску, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.