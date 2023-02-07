07.02.2023
Инструменты господдержки-2023 представит бизнесу минпром Челябинской области
07.02.2023
В Челябинске маршрутка попала в аварию
07.02.2023
Под суд отдали заведующую отделением психбольницы Челябинска
07.02.2023
В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом
07.02.2023
Копейчанка поплатилась за интимные фото в социальной сети
07.02.2023
Жительница Копейска скрывала, что ее зять и дочь находятся в террористической организации
Под суд отдали заведующую отделением психбольницы Челябинска
03.02.2023
Экс-замминистра здравоохранения Челябинской области оставили на свободе
01.02.2023
Уголовное дело экс-директора челябинского МУПа передано в суд
28.01.2023
Прокуратура помогла 82-летнему челябинцу получить знак «Жителю блокадного Ленинграда»
26.01.2023
Челябинец убил домработницу по указке «древних духов»
Движение «Урал – фронту» открыло крайне важный сбор помощи участникам СВО
06.02.2023
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023