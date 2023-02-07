Под суд отдали заведующую отделением психбольницы Челябинска

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело о получении взятки 73-летней заведующей отделением психоневрологической больницы областного центра.

По версии следствия, обвиняемая получила взятку в общей сумме 41 тысяча рублей от жительницы Челябинска за длительную госпитализацию ее сына, страдающего психическим заболеванием, в стационаре больницы.

Обвиняемая вину в инкриминируемом преступлении не признала, указав, что полученные денежные средства являются «добровольным пожертвованием» на нужды больницы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.