Под суд пойдут южноуральцы, похитившие 120 овец

В Челябинской области прокуратура Увельского района направила в суд уголовное дело о хищении 120 овец. На скамье подсудимых окажутся двое местных жителей, которые спрятали скот в подворье.

Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в июле 2020 года жители Увельского района отогнали стадо овец, которые были без присмотра, в подворье одного из обвиняемых в деревне Луговая.

Материальный ущерб от хищения скота составил 675 тысяч рублей. У обвиняемых изъяли 91 овцу, частично возместив ущерб на 511 тысяч рублей.

«На оставшуюся сумму причиненного ущерба 163 125 рублей потерпевшим заявлен гражданский иск», - сказала Мамаева.

Во время следствия на имущество обвиняемых наложили арест. Южноуральцы обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Уголовное дело будет рассматривать Увельский районный суд.