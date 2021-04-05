Подросток из Златоуста застрял на дереве, спасая кошку

За помощью к спасателям златоустовского отряда (Челябинская область) обратились очевидцы происшествия. Подросток не мог спуститься с дерева. Он полез спасать кошку.

Происшествие произошло на улице Грибоедова. Из самых благих побуждений 14-летний юноша отважно полез спасать кошку. Храбрости прийти на помощь хватило, а умения спуститься нет. Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи лестницы поднялись на высоту около 8 метров и, страхуя подростка, помогли ему спуститься с дерева. Кошка, дождавшись отсутствия внимания к своей персоне, самостоятельно покинула дерево.