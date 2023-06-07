Поджог релейных шкафов на ЮУЖД привел к задержке нескольких поездов

Во вторник, шестого июня, загорелись четыре релейных шкафа на перегоне Хребет-Сыростан Южно-Уральской железной дороги. По этой причине в Челябинской области было задержано несколько пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Максимальная задержка составила один час 17 минут.

В настоящее время движение поездов осуществляется по графику. Южно-Уральская железная дорога работает в штатном режиме.

По данным телеграм-канала SHOT, релейные шкафы были намеренно подожжены: сначала один, через пару часов – еще три (через несколько километров от места первого происшествия).

В ЮУЖД напоминают об уголовной ответственности граждан за вмешательство в работу железнодорожного транспорта.

Южноуральцев просят сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00.

Всю информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).