Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки

Полицейские Челябинска организовали поисковую операцию, чтобы найти пропавшую девушку 17-ти лет, которая утром десятого марта ушла на учебу в техникум и домой не вернулась.

Ушла Светлана из дома на улице Днепропетровской, до места учебы на Ворошилова она не дошла. Сообщение об исчезновении студентки поступило в отдел полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску вечером десятого марта.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам, начали устанавливать связи девушки и круг знакомых, чтобы определить ее возможное местонахождение.

Днем субботы, 11 марта, девушка вышла с родителями на связь и сообщила, что не знает точно своего местонахождения, но вокруг нее находится лес.

Полицейские незамедлительно выдвинулись на поиски, разослали ориентировки в ближайшие к городскому бору отделы полиции, привлекли к поиску сотрудников МЧС и волонтеров.

В общей сложности в поисковой операции было задействовано около 150 человек, которые вели поиски как в составе пеших патрулей, так и на снегоходах.

Вечером субботы в лесу, недалеко от улицы Худяков, Светлану нашли волонтеры.

У девушки имелись признаки переохлаждения, ее передали бригаде скорой помощи.