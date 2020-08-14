Полицейские Челябинска прочитали морали и нотации «трудным» подросткам и их родителям

В Челябинске проходит четвертый этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-Семья», который направлен на своевременное выявление фактов жестокого обращения с детьми, а также на профилактику семейного неблагополучия.

В рамках профилактического мероприятия полицейские посетили посетил семьи, имеющие несовершеннолетних детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«С целью предупреждения совершения данными несовершеннолетними повторных преступлений и правонарушений, а также вовлечения их в противоправную деятельность с детьми и их родителями проведены профилактические беседы. Инспектор по делам несовершеннолетних напомнил проверяемым об ответственности, как административной, так и уголовной в случаи совершения ими преступления или правонарушения, и о последствиях, которыми чревато нарушение законодательства Российской Федерации в плане жизненных перспектив», - сообщила исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Также, особое внимание полицейскиее уделили организации летнего досуга детей и напомнил родителям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, в том числе сопряженных с жестоким обращением с несовершеннолетними.

Кроме того, сотрудник полиции напомнил детям и их родителям о необходимости незамедлительного обращения в полицию в том случае, если они стали свидетелями или невольными участниками какого-либо правонарушения.