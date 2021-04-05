Полицейские Чесмы задержали «черного» лесоруба

В полиции Чесменского района (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Чесменскому району совместно с представителями лесничества установлен факт незаконной рубки лесных насаждений вблизи поселка Климовка. Сумма причиненного лесному фонду ущерба составила более 15 тысяч рублей. В ходе проведенных мероприятий по подозрению в незаконной рубке пяти сосен полицейскими задержан житель района.

Как сообщили в региональном полицейском главке, дознанием ОМВД России по Чесменскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.