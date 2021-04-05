05.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое апреля
05.04.2021
В Челябинскую область пытались незаконно ввезти 10 тонн бараньего жира
05.04.2021
В Челябинске на федеральные средства отремонтируют два объекта культуры
05.04.2021
Подросток из Златоуста застрял на дереве, спасая кошку
05.04.2021
Челябинцы смогут сделать зарядку с командой «Челбаскет» и бойцами тайского бокса
05.04.2021
Полицейские Чесмы задержали «черного» лесоруба
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
05.04.2021
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021