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Полицейские из Магнитогорска спасли людей на пожаре

Фото: 
ГУ МВД России по Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 18:32
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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские, рискуя жизнью, спасли людей на пожаре. Среди погорельцев был маленький ребенок. Стражи порядка первыми забежали в задымленный подъезд и помогли людям эвакуироваться.

Полицейские мобильного взвода третьей роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Магнитогорску сержанты полиции Леонид Тимаков и Александр Акст находились на маршруте патрулирования, когда увидели пожар в жилом доме.

«Мы увидели дым в одном из окон квартиры, расположенной на третьем этаже. Не раздумывая, приняли решение подняться в квартиру, не дожидаясь пожарных расчетов. Вбежав на третий этаж, постучали в дверь квартиры, из которой шел дым. В ней оказались пожилые люди, один из которых - инвалид. Мы вывели их на улицу и вернулись в подъезд. Постучав в соседнюю квартиру, обнаружили там пожилую женщину, которой требовалась помощь, и ее спящую внучку. Закутав ребенка в одеяло, вынесли ее в машину, чтобы ребенок не замерз до приезда скорой помощи», - рассказали полицейские.

«В первом часу произошло возгорание квартиры, где проживала моя мама, загорелась соседская квартира. Хочется выразить огромную благодарность ребятам-полицейским, которые проходили мимо и увидели дым. В этот вечер моя восьмилетняя дочка поехала к маме с ночевкой, ребята вытащили ее сонную, все с ней и мамой хорошо, никто из соседей не пострадал! Но если бы не ребята, моя мама и дочка угорели бы!», - поблагодарила полицейских в социальной сети дочь пенсионерки Римма Мамкаева.

На вопрос о том, считают ли полицейские, что совершили подвиг, не раздумывая отвечают: «Работа такая – помогать людям».

 

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