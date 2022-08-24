Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи

Полицейские разыскивают лжеоператора сотовой связи, похитившего у жительницы Озерска (Челябинская область) 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудникам полиции 61-летняя жительница Озерска сообщила, что на ее мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера. Женский голос предупредил ее, что ее абонентский номер в ближайшее время станет недоступным, если не продлить срок его действия у оператора сотовой связи. Пенсионерка сразу же согласилась выполнить инструкции мошенницы.

«Стражи порядка выяснили, что потерпевшая назвала комбинацию цифр из СМС, которое направила ей злоумышленница. Местная жительница не подозревала, что таким образом она оформила услугу переадресации телефонных вызовов и сообщений. После этого мошенница, получив полный контроль над абонентским номером, изменила пароль к личному кабинету потерпевшей на сайте банка, оформила кредит и перевела все денежные средства на сторонние счета», - рассказали в региональном полицейском главке.

Факт мошенничества вскрылся, когда на следующий день озерчанке пришло электронное уведомление, в котором банк выражал благодарность за оформление автокредита. Это смутило женщину, так как она никаких заявок не подавала. После посещения банка она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полиция предупреждает: при поступлении подобных звонков, самостоятельно перезвоните своему сотовому оператору и проверьте информацию. Никому не сообщайте информацию из СМС и не следуйте указаниям, поступившим в ходе телефонного общения.