Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
ЕГЭ
Спецоперация на Украине
Метро в Челябинске
Коронавирус
Коррупция в филиале ЧелГУ
коронав
Космос
Переселение поселка Роза
Ситуация на Украине
Учения стран ШОС
Арест Ардабьевского
День редких заболеваний
Дело Продкорпорации
Дело Корецкого
Крещение
Дело Попова и Щербаковой
Арест Лемешевского
Транспорт
Борьба с наркотиками
Дело Скрынника
Педофилы
Анонсы
Дело Андрея Косилова
Выборы мэра
Жизнь на минималках
Физкультминутка
Дело Артура Дамерта
Мусор
Физкультминутки
корона
На житейских перекрестках
Гроза
Образование
Зеленая революция
Детское питание
Лесные пожары
АгроПлюс
Дело Александра Макарова
Голодовка в Розе
Пригородные поезда
Экспедиция ЧелГУ
Мирная миссия-2007
Банкротство ЗМЗ
Картина маслом
Поправки в Конституцию
Здоровье
Клещи
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Физкультминутки
Арест Юрия Серебренникова
коронав
Арест Васькова
Дело Александра Путина
Челябинск минирование
Бюджет
Дело Артура Дамерта
Коронавирус
Экспедиция ЧелГУ
Банкротство Уралбройлер
Дело Извекова
Экология
Здоровье
Анонсы
Пригородные поезда
ЖКХ
Гроза
Дело Александра Уфимцева
Переселение поселка Роза
Автовокзал Челябинск
Зеленая революция
С добрым утром, Урал!
Сельское хозяйство
Наркотики
ЗСО
Дело Андрея Косилова
Транспорт
Спецоперация на Украине
Жизнь на минималках
Дело Виктора Щекотова
Банкротство ЗМЗ
Борьба с наркотиками
Протесты медиков
Выборы в Госдуму
Мусор
День Победы
Бунт в копейской колонии
Метро в Челябинске
Учения стран ШОС
Лесные пожары
Арест Ардабьевского
Арест Лемешевского
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтен
30.05.2022

Озеленение, благоустройство, уборка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил особый противопожарный ре
Лесные пожары
Лесные пожары
30.05.2022

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердят порядок формировании органов мест
30.05.2022

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной
Дороги
Дороги
30.05.2022

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял р
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.05.2022

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.05.2022

У Коелгинской школы появился новый автобус
Происшествия
30.05.2022 16:40

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж кабелей, принадлежащих организации, оказывающей цифровые, медийные и телекоммуникационные услуги.

В дежурную часть отдела полиции Металлургического района поступило заявление о хищении с чердачных помещений по улицам Шоссе Металлургов и Жукова кабелей, принадлежащих организации, оказывающей цифровые, медийные и телекоммуникационные услуги.

«По подозрению в совершении данных деяний оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции в ходе проведенных мероприятий задержан местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Всего в ходе работы с задержанным полицейскими установлена его причастность к совершению десяти противоправных эпизодов. Общая сумма ущерба от его противозаконной деятельности составила не менее 200 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Установлено, что похищенный кабель мужчина сбывал в пункте приема металлолома на территории района. Полицейскими установлено, что деятельность данной металлоприемки осуществлялась в нарушении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов.

В отношении сотрудника пункта составлен административный протокол по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения». В настоящее время проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности данного пункта.

Полицейские напоминают, что за нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от полутора до восьми тысяч рублей для физических лиц, от трех  до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.

Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество
Дороги

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Меломаны и любители джаза Челябинска каждый год с нетерпением ждут открытия Международного фестив
Интервью

Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения

26.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Второй Апелляционный суд общей юрисдикции сегодня, 25 мая, встал на сторону мэрии Челябинска в сп
Среда обитания
Экология

Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Кидыш Уйского района Челябинской области появилась новая достопримечательность: к 77-й год
Общество
Спецоперация на Украине

Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Копейске (Челябинская область) вчера, 24 мая, состоялся пикет дольщиков, которые вложили свои д
Общество

Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы

25.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Судьба замороженного три года назад объекта в  Челябинске на набережной реки Миасс – об
Экономика
Саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске

Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает

24.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Курчатовском районе Челябинска активно ведется работа по выявлению правообладателей ранее учтен
30.05.2022

Озеленение, благоустройство, уборка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил особый противопожарный ре
Лесные пожары
Лесные пожары
30.05.2022

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердят порядок формировании органов мест
30.05.2022

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Расширение улицы Худякова в Челябинске и дальнейшая эксплуатация плотины в качестве транспортной
Дороги
Дороги
30.05.2022

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Собор Украинской Православной Церкви (УПЦ), который некоторые называют поместным, 27 мая принял р
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
30.05.2022

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

30.05.2022 17:14

Озеленение, благоустройство, уборка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

30.05.2022 16:57

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов

30.05.2022 16:40

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

30.05.2022 16:19

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

30.05.2022 16:17

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

30.05.2022 16:04

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

30.05.2022 15:09

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

30.05.2022 15:08

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022 14:37

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее

30.05.2022 14:31

Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру

30.05.2022 13:42

Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение

30.05.2022 13:40

Челябинская область готова к холере

30.05.2022 13:27

Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

30.05.2022 12:48

В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

30.05.2022 12:32

Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь

30.05.2022 12:31

Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»

30.05.2022 12:31

Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай

30.05.2022 12:29

По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»

30.05.2022 12:28

Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства

30.05.2022 12:27

В Челябинской области снижается смертность от ковида

30.05.2022 12:26

В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов

30.05.2022 12:24

Первый аукцион по КРТ жилой застройки в Челябинске состоится в конце июня

30.05.2022 12:20

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

30.05.2022 11:50

Задержан магнитогорец, который пытался спрятать труп в подъезде

30.05.2022 11:48

Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию

30.05.2022 11:41

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя

30.05.2022 11:13

Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг

30.05.2022 11:11

Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска

30.05.2022 10:46

Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе

30.05.2022 10:44

Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум

30.05.2022 10:41

Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

30.05.2022 10:23

СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

30.05.2022 10:21

Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

30.05.2022 10:17

Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

29.05.2022 21:40

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня

29.05.2022 21:34

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая

29.05.2022 21:11

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая

29.05.2022 20:56

В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

29.05.2022 20:33

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

29.05.2022 19:55

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

28.05.2022 18:37

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

28.05.2022 17:50

В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера

28.05.2022 17:01

ВСУ атаковали ЛНР биологическим оружием

28.05.2022 16:50

Утверждены тропарь, кондак, молитва и величание Собору новомучеников Челябинской митрополии

28.05.2022 16:21

Президент подписал Указ об отмене возрастного предела для первого военного контракта

28.05.2022 15:56

Путин отметил пограничников за пресечение диверсий

28.05.2022 14:39

Главные новости Челябинской области за неделю (с 23.05.2022 по 27.05.2022)

28.05.2022 14:35

Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса

28.05.2022 13:03

Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»

28.05.2022 12:29

За сутки заболело ковидом 111 южноуральцев, выздоровело 96, умерло двое

28.05.2022 12:18

Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

28.05.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

28.05.2022 00:07

Подземная «дичь» Челябинска

27.05.2022 21:33

Челябинск готовится к визиту замруководителя администрации президента и полпреда

27.05.2022 21:32

Челябинск начал празднование Дня пограничника концертом и боевым расчетом в Саду Победы

27.05.2022 20:18

Анонсы событий и мероприятий на выходные

27.05.2022 20:06

ГИБДД региона и Челябинска возглавили Иван Путков и Александр Гайде

27.05.2022 19:37

В Луганске открылся штаб Захара Прилепина

27.05.2022 18:32

В 2022 году растет число желающих переехать в Челябинскую область

27.05.2022 17:21

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям

27.05.2022 17:20

В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди и грозы

27.05.2022 16:59

В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

27.05.2022 16:45

ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта

27.05.2022 16:38

Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника

27.05.2022 16:02

В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов

27.05.2022 16:00

В Челябинской области начнут готовить рабочих по программе «Профессионалитет»

27.05.2022 15:41

Общественники запросили у Текслера расчёты по проекту расширения улицы Худякова

27.05.2022 15:24

Площадь запела и засияла: в Карабаше включили светомузыкальный фонтан

27.05.2022 14:57

В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов

27.05.2022 14:46

Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга

27.05.2022 14:25

Глава минфина РФ раскритиковал пилотный проект по уходу за пожилыми

27.05.2022 13:35

Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств

27.05.2022 13:13

За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое

27.05.2022 13:11

В Челябинске на заброшенной стройке бетонная плита упала на подростка

27.05.2022 12:40

Власти обсудили с челябинцами вопрос строительства жилого дома рядом с институтом культуры

27.05.2022 12:32

Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ

27.05.2022 12:17

Раскол в Ватикане? Очередной католический епископ начал молиться за правое дело России

27.05.2022 12:02

В Златоусте наказали сотрудников колледжа, где на подростка упали футбольные ворота

27.05.2022 11:35

Турецкий политолог: Белоруссия должна помочь России на границе

27.05.2022 11:30

В Магнитогорске стартовал благотворительный проект «Молодежь – лидер перемен»

27.05.2022 11:27

Путин: Инициатива России по созданию большого евразийского партнёрства приобретает особое звучание

27.05.2022 11:03

В Миассе пенсионерка отдала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей

27.05.2022 10:52

Карен Даллакян: Мы передали для животных Донбасса четыре тонны гуманитарной помощи

27.05.2022 10:23

Путин: Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу

27.05.2022 09:31

КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция

26.05.2022 21:01

ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта

26.05.2022 17:28

Главное управление лесами ищет деньги на рекультивацию каслинской свалки

26.05.2022 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 27 мая

26.05.2022 17:24

Днем в пятницу в Челябинской области осадков не прогнозируют

26.05.2022 16:51

В Челябинск привезут ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

26.05.2022 16:44

Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

26.05.2022 16:39

В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей