Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

Челябинские полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж кабелей, принадлежащих организации, оказывающей цифровые, медийные и телекоммуникационные услуги.

В дежурную часть отдела полиции Металлургического района поступило заявление о хищении с чердачных помещений по улицам Шоссе Металлургов и Жукова кабелей, принадлежащих организации, оказывающей цифровые, медийные и телекоммуникационные услуги.

«По подозрению в совершении данных деяний оперативниками уголовного розыска районного отдела полиции в ходе проведенных мероприятий задержан местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. Всего в ходе работы с задержанным полицейскими установлена его причастность к совершению десяти противоправных эпизодов. Общая сумма ущерба от его противозаконной деятельности составила не менее 200 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.



Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Установлено, что похищенный кабель мужчина сбывал в пункте приема металлолома на территории района. Полицейскими установлено, что деятельность данной металлоприемки осуществлялась в нарушении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов.



В отношении сотрудника пункта составлен административный протокол по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения». В настоящее время проводятся мероприятия по пресечению незаконной деятельности данного пункта.



Полицейские напоминают, что за нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от полутора до восьми тысяч рублей для физических лиц, от трех до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.