Полицейские задержали челябинца за торговлю билетами на матч «Трактора»

Сотрудники оперативных подразделений главного управления МВД России по Челябинской области и городского УМВД в Челябинске задержан молодой человек, перепродававший билеты на хоккейный матч по завышенной цене.

Нелегальная «торговля» велась около входа в ледовую арену «Трактор». Челябинец высматривал тех, кому не досталось в кассе билетов на просмотр игры, и предлагал приобрести у него по стоимости в полтора раза дороже.

Как сообщили в региональном полицейском главке, стражи порядка составили протокол об административном правонарушении: своими действиями нелегальный продавец нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных соревнований.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательных работ на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового.