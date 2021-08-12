12.08.2021
В детском лагере Усть-Катава прокуратура обнаружила лекарства с истекшим сроком годности
12.08.2021
Полицейские Златоуста задержали уголовника, поживившегося на пепелище
12.08.2021
Агрофирма «Ариант» взяла курс на повышение качества племенного поголовья
12.08.2021
На выставке «Агро-2021» челябинцы смогут бесплатно привить домашних животных от коронавируса
12.08.2021
В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя
12.08.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч
Полицейские Златоуста задержали уголовника, поживившегося на пепелище
28.07.2021
Грузчик челябинского аэропорта обокрал пассажирку, чтобы сделать подарок любимой
05.06.2021
В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования
22.03.2019
В аэропорту Челябинска уборщица обокрала пассажира
18.05.2018
Экономист из Златоуста украла у работодателей деньги и ювелирные украшения
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021