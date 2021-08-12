Полицейские Златоуста задержали уголовника, поживившегося на пепелище

Полицейские Златоуста (Челябинская область) задержали уголовника, который похитил имущество из сгоревшего дома. Кража была совершена в день пожара.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Златоуста, работая по полученной ориентировке о краже из сгоревшего дома, нашел подозреваемого по «горячим» следам.

Молодой человек после пожара в частном доме зашел на территорию сгоревшего жилища и похитил провода и системный блок. Ущерб хозяйке дома составил восемь с половиной тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.