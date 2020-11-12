Полицейские Златоуста задержали сбытчика фальшивок

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Златоуста задержан местный житель, который сбывал поддельные пятитысячные купюры на территории Челябинской области. Он арестован и заключен под стражу.

Полицейскими Златоуста установлено, что ранее не судимый местный житель, приобрел у неустановленных пока людей поддельные денежные знаки номиналом 5 000 рублей и расплачивался ими за приобретенные товары в продовольственных магазинах в Челябинске, Копейске, Златоусте, селе Долгодеревенском.

«Органами предварительного следствия установлено четыре эпизода противоправной деятельности подозреваемого, в ходе которых задержанный сбыл поддельные денежные купюры на общую сумму 20 000 рублей. В ходе дальнейших мероприятий у подозреваемого изъято из незаконного оборота 36 купюр на общую сумму 180 000 рублей, которые он также намеревался сбыть», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

Возбуждено уголовного дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Он также проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Южноуральские полицейские в очередной раз напоминают жителям региона о том, как отличить пятитысячную фальшивку от настоящей купюры.

Фальшивка обычно склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания.

Выбитые компостером цифры 5000 на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой.

Металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит, как пунктир, и выполнена краской, а при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, поле на ощупь гладкое.

Кроме того, цветной герб Хабаровска, который изображен на купюрах достоинством в 5000 рублей не меняют свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.

Всю информацию о банкнотах и об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно с помощью камеры смартфона или планшета.

Кроме того, есть определенный порядок действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

Постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт.

Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление.