Полицейские Златоуста задержали вымогателя

В Златоусте (Челябинская область) полицейские задержали 20-летнего вымогателя, который под угрозой насилия и избиения требовал у подростка деньги. Парень, опасаясь за свою жизнь, отдал ему свой сотовой телефон, потому что наличных у него с собой не было. Преступник был задержан по «горячим» следам.

В дежурную часть отдела полиции «Горный» обратился 18-летний парень, который сообщил о том, что неизвестный вымогал у него деньги, которых у него не было.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственного источника, выяснилось, что пострадавший с вымогателем не был знаком. Но их общие знакомые рассказали преступнику, что 18-летний парень из робкого десятка, на него можно «наехать», пригрозить и он отдаст деньги. Так и получилось.

«18-летний парень пояснил полицейским, что неизвестный под угрозой применения насилия требовал у него денежные средства. В связи с отсутствием у него наличных, он отдал незнакомцу свой телефон. Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей», - сообщила официальный представитель ОМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Парню грозит до четырех лет лишения свободы.