Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам

Сотрудниками полиции Магнитогорска (Челябинская область) задержан пьяный водитель. Он пытался скрыться от стражей порядка. Тем пришлось открыть стрельбу.

В ходе надзора за дорожным движением инспекторами ДПС была предпринята попытка остановить автомобиль «Киа», нарушающий правила дорожного движения. Водитель транспортного средства проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался скрыться.

«Инспекторами ДПС незамедлительно организовано преследование, в ходе которого полицейские неоднократно требовали водителя остановиться. При этом мужчина грубо нарушал ПДД РФ, выезжал на полосу встречного движения, создавая тем самым угрозу жизни и здоровью граждан. В целях остановки транспортного средства полицейские применили табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх, инспектор ДПС произвел выстрелы по автомобилю «Киа». В результате чего транспортное средство остановилось, водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения был задержан», - сообщили в региональном полицейском главке.

В отношении правонарушителя составлено шесть административных материалов в том, числе по части первой статьи 12.26 КоАП РФ - «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».