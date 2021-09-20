20.09.2021
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам
20.09.2021
В Челябинской области снижать углеродный след будут карбоновые фермы
19.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
19.09.2021
В Челябинской области завершены выборы депутатов Госдумы
19.09.2021
Под Миассом погиб водитель иномарки
19.09.2021
Южноуральские заключенные выбрали своих кандидатов в депутаты Госдумы
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021