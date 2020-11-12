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Полицейский из Магнитогорска, попавшийся на краже продуктов из крупного супермаркета, отстранен от занимаемой должности

Происшествия
Сегодня, 11:34
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Автор: 
Инна Шемаева

В Магнитогорске (Челябинская область) следователь местной полиции попался на краже продуктов из крупного супермаркета. Все покупки он осуществлял на кассе самообслуживания и пользовался тем, что долгое время служба безопасности магазина не замечала его преступлений. Региональный главк начал проверку. Сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности.

О задержании вора в погонах агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник в силовых структурах региона. По данным собеседника, полицейский на кассе самообслуживания пробивал дорогой товар под видом дешевого, а за часть покупок вообще не оплачивал.

Кражи продолжались с июля этого года и были выявлены только в ноябре после проведения ревизии в супермаркете и просмотра камер видеонаблюдения.

 «По материалам службы собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области следственными органами СК возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Магнитогорска, подозреваемого в совершении имущественных преступлений. В настоящее время в ГУ МВД проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законом», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Светлана Саломатина.

Кроме того, его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. На время проведения проверки подозреваемый сотрудник полиции отстранен от занимаемой должности.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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