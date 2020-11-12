Полицейскому из Челябинска, попавшемуся на получении взяток от мигранта, грозит восемь лет лишения свободы

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного полиции Челябинска, который брал с мигранта взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Из органов внутренних дел взяточник уже уволен.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, состоя в должности участкового, в мае 2017 года выявил факт нахождения на территории Калининского района Челябинска мигранта без документов. У него так же не было разрешения на нахождении на территории Российской Федерации.

Тогда сотрудник полиции предложил иностранцу заплатить ему на месте две тысячи рублей, а затем каждый месяц также ему передавать деньги за несоставление протокола об административном правонарушении, а также предупреждать о планируемых сотрудниками полиции мероприятиях, направленных на выявление иностранных граждан, нарушающих режим пребывания в Российской Федерации. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В итоге, за три года полицейский получил от мигранта около 30 тысяч рублей.

Из органов полиции участковый уже уволен по отрицательным мотивам.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска.